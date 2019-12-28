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Артем Кузелев

Коллекция Oscar de la Renta Pre-Fall 2020

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  • 28 Декабря 201911:43
Сюжеты: Oscar de la Renta, Pre-Fall 2020

Архитектурный дизайн оказал влияние на дизайнеров Фернандо Гарсиа и Лауру Ким, когда они работали над новой межсезонной коллекцией.

Создавая межсезонные образы, Фернандо Гарсия и Лаура Ким обратились к сфере дизайна интерьера и архитектуры. Главным образом дизайнеры рассматривали миланскую архитектуру, откуда заимствовали сложные детали, а также вдохновлялись старинными обоями и гобеленами. Отсюда в коллекции набивные хлопковые платья и жаккардовые пальто. Особенно хорошо смотрятся вещи, украшенные трехмерными вышивками. Также внимания заслуживают модели из цветной кожи.

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