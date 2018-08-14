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fashion reporter

Коллекция Осень-Зима 2018 от Peuterey

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  • 14 Августа 201813:25

При создании коллекции Осень-Зима 2018 Peuterey вдохновлялись  чарующей волшебной культурой североамериканского племени Навахо, свободой и энергией странствий, духовностью матери земли.

Креативный директор бренда, Федерико Курради,  заимствовал графические многоцветные узоры у коренных жителей США, привнеся этническое настроение  в стильные городские вещи.

Женские теплые практичные пуховики украшены шерстяными вставками с жаккардовыми мотивами, ими же пестрят уютные шарфы и макси кардиганы. Мех ягненка и кожаные детали добавляют утонченности  пальто в спортивном стиле, идеальным комплектом для которых являются комфортные укороченные брюки.  Объемные парки украшены изысканной  меховой оторочкой и деталями. Цветовая палитра перенята у самой природы. Теплые земляные тона: коричневый, охра, болотный и бордовый переплетаются с холодными оттенками синего и серого.

Динамка большого города нашла отражение в мужской коллекции Peuterey.

Традиционные зимние пуховики и парки выполнены в сложных неоднородных цветах, подчеркивающих уникальность каждой модели. Для отделки курток дизайнер использовал грубые технические ткани и трикотаж, а также нетривиальные детали,  сочетающие в себе инновации и практичность, легко уживающиеся с элегантностью.

Шерстяные и вельветовые брюки, трикотажные свитеры и шарфы с узорами племени Навахо привносят чувство расслабленной легкости в классические модели в оттенках черного, синего и коричневого.

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