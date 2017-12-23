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Казявин Степан Викторович

Коллекция «Последняя Коррида» СКазявин

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  • 23 Декабря 201700:41

Вдохновился Испанией, корридой, музеем Дель Прадо и картинами художников 19 века.

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