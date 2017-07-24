Коллекция Prabal Gurung. Cruise, 2018

Работая над новой коллекцией, Прабал Гурунг вдохновлялся марокканскими пейзажами и работами лондонского фотографа Хасана Хаджаджа.

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Эклектичное и порой противоречивое творчество фотографа Хасана Хаджаджа вдохновило Прабала Гурунга на создание новой коллекции. Героини знаменитых снимков (например, серия «Байкерши Кеша») олицетворяют собой смесь североафриканской и европейской культур. В них есть и стремление идти вперед, и привязанность к национальным и религиозным традициям.

Чтобы усилить эффект, Гурунг добавляет в круизную коллекцию палитру марокканского пейзажа. Отсюда здесь так много охры и пряных оттенков желтого и апельсинового. Дизайнер также использует элементы местного национального костюма. Вполне европейские силуэты и ​​формы Прабал украшает кокетливыми оборками и многослойными деталями. Модельер использует простые, но красивые материалы: хлопок, поплин, шифон и атлас, что подчеркивает легкое настроение коллекции.

В качестве завершающего штриха используются выразительные украшения от итальянского ювелира иранского происхождения Арлетт Саркиссян.