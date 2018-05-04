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Pre-fall 2018 (33)
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Артем Кузелев

Коллекция Prabal Gurung. Pre-Fall, 2018

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  • 04 Мая 201813:33
Сюжеты: Pre-fall 2018, Prabal Gurung

В новой коллекции дизайнер объединил гламур и минимализм и создал образы в духе комфортной роскоши.

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  • Prabal Gurung. Pre-Fall, 2018

По признанию самого Парабала Гурунга, в последнее время он много путешествует. Причем дизайнер отказался от таких мест, как Токио и Непал в пользу более приземленных и реалистичных Абу-Даби и юг Франции. С точки зрения профессионального интереса, это оказало на Гурунга освежающий эффект и он значительно обновил стиль своих моделей. Теперь Парабл по-прежнему работает с гламуром, но смешивает его с минимализмом и желанием современной женщины чувствовать себя комфортно даже вовремя выхода в свет. Этот переход и запечатлен в новой межсезонной коллекции – элегантной, сдержанной, но роскошной.

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