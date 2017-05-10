Коллекция Prada. Cruise, 2018

Красивым завершением недели стал воскресный показ круизной коллекции Миуччи Прада в миланской резиденции модного дома.

1 / 39 Prada. Cruise, 2018













































































В минувшее воскресенье в Милане собралось огромное количество звезд. Поводом послужил первый полноценный показ круизной коллекции Prada и вечеринка, устроенная по этому случаю итальянским домом моды. Шоу проходило в роскошном выставочном пространстве Fondazione Prada Osservatorio, которое частично вдохновляло Миуччу Прада во время работы над коллекцией.

Расположенное в респектабельной Galleria Vittorio Emanuele II, пространство Fondazione Prada Osservatorio посвящено современному искусству. Во время недавней реставрации интерьер XIX века был значительно обновлен архитектором Ремом Колхасом и дизайнерами студии Prada. Концептуальное оформление этого простого, но артистичного места теперь отражено в круизной коллекции Prada будущего года. Главное темой, которую развивала Миучча, здесь стала реалистичность и максимальная приближенность к жизни.

Однако Прада не могла обойтись без обожаемого ею модернизма и изящной легкости 1920-х годов. Впрочем, от богатого декора и россыпей кристаллов в духе ар-деко дизайнер все же отказалась. По мнению Миуччи, современная роскошь не должна кричать о себе, она индивидуальна и кроется в личном комфорте и качестве одежды. Чтобы модели из новой коллекции были по-настоящему комфортны и функциональны, итальянский модельер использовала спортивный стиль, который очень органично объединила с женственностью. Так идеальной комбинацией в коллекции стали ансамбли из легких платьев, мини-юбок, водонепроницаемых курток и высоких носков в сочетании с кроссовками. Свой выбор Миучча объяснила за кулисами шоу: «Я хотела работать с современным и спортивным стилем, но стремилась превратить их в нечто элегантное». Получилось очень классно.