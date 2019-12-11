Коллекция Proenza Schouler Pre-Fall 2020

Джек Макколоу и Лазаро Эрнандес по-прежнему верну своему изящному и шикарному стилю.

Создание реальной одежды для взрослых горожанок – так парни из дизайнерского дуэта описывают то, что делают. И это как нельзя лучше описывает их шикарный стиль. Межсезонную коллекцию будущего года многие критики назвали «модным ударом», и тоже идеально описывает реальное положение вещей. Дизайнеры вдохновлялись ретро-атмосферой 1980-х. Отсюда в коллекции эта роскошная и и очень интересная игра объема и контуров тела, структуры и плавности, длинных и коротких силуэтов. Одна из самых классных коллекций будущего межсезонья!