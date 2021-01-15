Коллекция Proenza Schouler Pre-Fall 2021

Дизайнерский дуэт Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса представил образы из межсезонной коллекции этого года. Креативные директора Proenza Schouler признались, что, работая над коллекцией, вдохновлялись идеей легкости и расслабленности.

При этом Маккалоу и Эрнандес подчеркнули, что «также очень устали от спортивных брюк». Поэтому модельеры хотели напомнить своим клиенткам, как радостно наряжаться, чего сегодня не хватает многим. Модельный ряд коллекции составили платья из трикотажа, крепа и джерси, надетые поверх вязаных топов, объемные пальто и брючные костюмы из габардина. Отмечается, что часть вещей из коллекции Proenza Schouler Pre-Fall 2021 выполнены из тканей, оставшихся от производства предыдущих коллекций.