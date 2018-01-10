Коллекция Rag & Bone. Pre-Fall, 2018

Футболки, брюки чинос, спортивные костюмы, джинсы и верхняя одежда в духе военной формы и спецодежды определили настроение будущей осени от Маркуса Уэйнрайта.

1 / 29 Rag & Bone. Pre-Fall, 2018

























































Из сезона в сезон Маркус Уэйнрайт фокусируется на совершенствовании своей марки Rag & Bone. Для межсезонной коллекции дизайнер разработал несколько образов, которые охарактеризовал как «мужскую одежду для женщин». Впрочем, для мужских моделей в коллекции тоже нашлось место. Обе части объединяет спортивный стиль и многочисленные заимствования из спецодежды и военной формы. Юбка цвета хаки с застежкой-молнией дополнена курткой милитари, а простые платья с пуговицами похожи на халаты фабричных работниц. При этом Маркус все же не забывает о женственности, что находит воплощение в удлиненных силуэтах, узорах и мягких фактурах.