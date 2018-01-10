Вход
ADV
Интересно
Rag & Bone (27)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Rag & Bone. Pre-Fall, 2018

  • 271
  • 0
  • 10 Января 201814:32
Сюжеты: Rag & Bone, Pre-fall 2018

Футболки, брюки чинос, спортивные костюмы, джинсы и верхняя одежда в духе военной формы и спецодежды определили настроение будущей осени от Маркуса Уэйнрайта.

1 / 29
  • Rag & Bone. Pre-Fall, 2018

Из сезона в сезон Маркус Уэйнрайт фокусируется на совершенствовании своей марки Rag & Bone. Для межсезонной коллекции дизайнер разработал несколько образов, которые охарактеризовал как «мужскую одежду для женщин». Впрочем, для мужских моделей в коллекции тоже нашлось место. Обе части объединяет спортивный стиль и многочисленные заимствования из спецодежды и военной формы. Юбка цвета хаки с застежкой-молнией дополнена курткой милитари, а простые платья с пуговицами похожи на халаты фабричных работниц. При этом Маркус все же не забывает о женственности, что находит воплощение в удлиненных силуэтах, узорах и мягких фактурах.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru