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Артем Кузелев

Коллекция Red Valentino. Cruise, 2018

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  • 11 Июля 201710:36
Сюжеты: Valentino, cruise 2018

В круизной коллекции будущего года Пьерпаоло Пиччоли объединил пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь» и современную городскую классику.

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  • Red Valentino. Cruise, 2018

Новая коллекция линии Red Valentino получилась лаконичной и практичной. Однако Пьерпаоло Пиччоли не забывает о традициях итальянского дома и добавляет минимализму образов изрядную долю романтики и женственности. Дизайнер говорит, что был вдохновлен пьесой Шекспира «Сон в летнюю ночь», что повлияло на выбор цветовой гаммы и декоративных элементов. В целом же образный ряд выглядит очень современно и динамично, однако прозрачный тюль, оборки и вышивки придают ему правильного настроения. Пиччоли также заимствует некоторые составляющие спортивного стиля, которые подчеркивают, что коллекция адресована молодой аудитории дома.

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