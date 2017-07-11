Коллекция Red Valentino. Cruise, 2018

В круизной коллекции будущего года Пьерпаоло Пиччоли объединил пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь» и современную городскую классику.

1 / 30 Red Valentino. Cruise, 2018



























































Новая коллекция линии Red Valentino получилась лаконичной и практичной. Однако Пьерпаоло Пиччоли не забывает о традициях итальянского дома и добавляет минимализму образов изрядную долю романтики и женственности. Дизайнер говорит, что был вдохновлен пьесой Шекспира «Сон в летнюю ночь», что повлияло на выбор цветовой гаммы и декоративных элементов. В целом же образный ряд выглядит очень современно и динамично, однако прозрачный тюль, оборки и вышивки придают ему правильного настроения. Пиччоли также заимствует некоторые составляющие спортивного стиля, которые подчеркивают, что коллекция адресована молодой аудитории дома.