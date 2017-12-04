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Артем Кузелев

Коллекция Red Valentino. Pre-Fall, 2018

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  • 04 Декабря 201711:45
Сюжеты: Valentino, Pre-fall 2018

Новый лукбук от Пьерпаоло Пиччиоли демонстрирует классические коды итальянского дома моды, хоть и заметно осовремененные.

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  • Red Valentino. Pre-Fall, 2018

Работая над межсезонной коллекцией, Пьерпаоло Пиччоли обратился к классике итальянского дома моды. В новых образах есть хорошо узнаваемые кейпы, плиссировки, оборки, комфортная простота и лаконичность, вышивки, фольклорные мотивы и другие характерные для Valentino элементы. Однако молодежная коллекция марки стала более современной. Создавая новые образы, Пиччоли учитывает потребности его клиенток, которые стали более независимыми, целеустремленными и самодостаточными. Украшательство и декор уходят на второй план, оставляя место функциональности и комфорту.

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