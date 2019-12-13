Коллекция Red Valentino Pre-Fall 2020

Пьерпаоло Пиччоли создал коллекцию, которую в пору называть Pink Valentino.

Работая над межсезонной коллекцией для молодежной линейки итальянского дома, дизайнер вдохновлялся атмосферой британских клубой восьмидесятых годов и протестным женским панк-движением Riot Grrrl. Пиччоли работает не только с непривычной для себя эстетикой, но и с не совсем привычной цветовой гаммой. Окрасив добрую половину моделей в разные оттенки розового, он все-таки добивается нужного: коллекция выглядит современно, энергично и привлекательно для молодой аудитории.