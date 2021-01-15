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Артем Кузелев

Коллекция Red Valentino Pre-Fall 2021

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  • 15 Января 202114:13
Сюжеты: Valentino, Pre-Fall 2021

Пьерпаоло Пиччоли представил лукбук межсезонной коллекции молодежной линии итальянского дома. Модельный ряд новой коллекции Red Valentino составили вещи из базового гардероба, декорированные привычными бантами, рюшами и оборками. Пиччоли также добавил в коллекцию рубашки, худи, блузки и свитера нежных расцветок.

Комментируя лукбук, дизайнер отметил: «В этой коллекции я действительно хотел передать новую чувственность. Эпоха невинности закончилась. Вместо того, чтобы работать над своего рода повествованием, в этом сезоне мы уделяем больше внимания созданию смелых, уникальных предметов, продуманных до мелочей и наполненных чувством индивидуальности. Эту идею уникальности и самобытности, как я думаю, нам удалось передать в этой коллекции».

 
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