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Артем Кузелев

Коллекция Roberto Cavalli. Cruise, 2019

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  • 31 Мая 201815:16
Сюжеты: Roberto Cavalli, cruise 2019

Креативный директор итальянского дома Пол Сарридж продолжает приятно удивлять поклонниц марки. Дизайнер представил круизную коллекцию, пропитанную духом эклектики.

Традиционно марка Roberto Cavalli связывается с высоким стилем и роскошью. Креативный директор бренда Пол Сарридж ориентируется на традиции, доставшиеся ему в наследство, однако заметно их обновляет. Дизайнер работает для реальных женщин, которым важно не только эффектно выглядеть, но и чувствовать себя комфортно в одежде. Новая круизная коллекция дома получилась очень функциональной и представляет собой универсальный гардероб современной женщины.

Здесь по-прежнему используются анималистичные принты и ассоциации с дикими животными, которые Сарридж разбавляет узором пейсли и цветочными мотивами. При этом образы не смотрятся агрессивно и могут вполне гармонично вписаться в городскую повседневность. Путешественницам понравится этот современный взгляд на стиль сафари с элементами рока и бохо.

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