Коллекция Roberto Cavalli. Pre-Fall, 2018

В своей первой межсезонной коллекции для итальянского дома новый креативный директор Пол Сарридж размышляет на тему шикарной вечеринки в саду.

1 / 30 Roberto Cavalli. Pre-Fall, 2018



























































Новый креативный директор Roberto Cavalli Пол Сарридж сосредоточился на написании новой главы истории итальянского дома. Британский дизайнер, который дебютировал в качестве главы бренда с очень современным и динамичным весенним шоу, ищет новые способы рассказать о традициях Roberto Cavalli. Во многом Сарридж пытается добиться этого результата через развитие знакомых нам ярких принтов.

Работая над межсезонной коллекцией, дизайнер был вдохновлен идеей летней вечеринки в саду. Но вместо того, чтобы развивать эту тему через гипергламур, Сарридж выбрал сложный и довольно интеллектуальный подход. Модельер вдохновляется зимними цветами и чертополохом, чтобы создать искусные узоры, которые он расплескивает на струящиеся силуэты. Сарридж создает асимметричные платья, уютные трикотажные модели с меховыми акцентами и свободные пальто. Стиль итальянского дома приобретает в его руках более игривый и романтичный оттенок, а также получает билет в будущее.