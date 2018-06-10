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Salvatore Ferragamo (70)
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Артем Кузелев

Коллекция Salvatore Ferragamo. Cruise, 2019

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  • 10 Июня 201812:11
Сюжеты: Salvatore Ferragamo, cruise 2019

Пол Эндрю и Гийом Мейленд создали универсальный и функциональный гардероб для элегантного отдыха в городе и за городом.

В круизной коллекции дизайнеры пытаются ответить на вопрос, кто является клиентами Salvatore Ferragamo. Получается это у них вполне убедительно, правда, заметно, что креативные директора все же пытаются омолодить свою аудиторию. Результатом совместно работы стала сдвоенная коллекция прекрасно сочетающихся между собой образов. Причем одежда функциональна и выдержана в едином стиле, поэтому может комбинироваться в нескольких вариантах. Простые и сдержанные линии, спокойная цветовая гамма и лаконичный крой делают вещи практически универсальными.

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