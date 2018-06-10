Коллекция Salvatore Ferragamo. Cruise, 2019

Пол Эндрю и Гийом Мейленд создали универсальный и функциональный гардероб для элегантного отдыха в городе и за городом.

В круизной коллекции дизайнеры пытаются ответить на вопрос, кто является клиентами Salvatore Ferragamo. Получается это у них вполне убедительно, правда, заметно, что креативные директора все же пытаются омолодить свою аудиторию. Результатом совместно работы стала сдвоенная коллекция прекрасно сочетающихся между собой образов. Причем одежда функциональна и выдержана в едином стиле, поэтому может комбинироваться в нескольких вариантах. Простые и сдержанные линии, спокойная цветовая гамма и лаконичный крой делают вещи практически универсальными.