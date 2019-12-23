Коллекция Salvatore Ferragamo Pre-Fall 2020

Пол Эндрю представил коллекцию немного сложных вещей для базового гардероба с использованием легких и мягких конструкций.

Очевидно, что креативный директор итальянской марки Пол Эндрю хотел привнести в межсезонную коллекцию подлинное ощущение легкости. При этом дизайнер говорит о концепции «купи – надевай» и предлагает носить эти вещи в мае-июне – на исходе весны, когда до круизного сезона еще есть время. Поэтому и ткани Эндрю выбирает мягкие, тонкие и тонкие, а модели делает базовыми и практичными. «Это вещи, которые вы можете упаковать в чемодан, и когда достанете, они будут выглядеть безупречно», – представил модельер коллекцию.