Коллекция Schiaparelli. Весна-лето, 2021

В рамках Недели моды в Париже дом Schiaparelli представил весенне-летнюю коллекцию в видеоформате.

В показанном ролике можно увидеть и творческий процесс нового креативного директора марки Дэниела Розберри, и процесс создания некоторых моделей, и кадры со съемок лукбука. Эскизы дизайнера оживают и превращаются в реальных моделей, демонстрирующих коктейльные платья, брючные костюмы и туники. Однако главным традиционно для Schiaparelli остаются выразительные и оригинальные детали, а также сюрреалистичные аксессуары. На этот раз в доме предлагают золото как главный материал, оно отлично сочетается с песочными оттенками коллекции и контрастирует с черным и розовым.