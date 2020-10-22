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Артем Кузелев

Коллекция Schiaparelli. Весна-лето, 2021

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  • 22 Октября 202019:00
Сюжеты: Schiaparelli, Весна-лето 2021, Неделя моды в Париже

В рамках Недели моды в Париже дом Schiaparelli представил весенне-летнюю коллекцию в видеоформате.

В показанном ролике можно увидеть и творческий процесс нового креативного директора марки Дэниела Розберри, и процесс создания некоторых моделей, и кадры со съемок лукбука. Эскизы дизайнера оживают и превращаются в реальных моделей, демонстрирующих коктейльные платья, брючные костюмы и туники. Однако главным традиционно для Schiaparelli остаются выразительные и оригинальные детали, а также сюрреалистичные аксессуары. На этот раз в доме предлагают золото как главный материал, оно отлично сочетается с песочными оттенками коллекции и контрастирует с черным и розовым.

 
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