Вход
ADV
Интересно
Chloe (68)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция See by Chloe. Pre-Fall, 2018

  • 73
  • 0
  • 11 Мая 201815:53
Сюжеты: Chloe, Pre-fall 2018

В межсезонной коллекции молодежной линии дизайнеры парижского дома моды отдали дань уважения берлинской арт-сцене.

Молодежная линия Chloe еще не подпадает под сферу деятельности Наташи Рамсей-Леви, поэтому межсезонную коллекцию разрабатывали дизайнеры ателье. Команда ориентировалась на традиции марки, поэтому в качестве главного ориентира выбрала все ту же богемность. Обновить модельный ряд было решено за счет ассоциаций с берлинской художественной сценой, откуда были подчерпнуты смешанные принты, высокие талии, мешковатые силуэты, платья в сочетании с брюками. Все смотрится немного неловко, но классно! Не обошлось без красивых цветочных узоров и тонких фактур.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru