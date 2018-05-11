Коллекция See by Chloe. Pre-Fall, 2018

В межсезонной коллекции молодежной линии дизайнеры парижского дома моды отдали дань уважения берлинской арт-сцене.

Молодежная линия Chloe еще не подпадает под сферу деятельности Наташи Рамсей-Леви, поэтому межсезонную коллекцию разрабатывали дизайнеры ателье. Команда ориентировалась на традиции марки, поэтому в качестве главного ориентира выбрала все ту же богемность. Обновить модельный ряд было решено за счет ассоциаций с берлинской художественной сценой, откуда были подчерпнуты смешанные принты, высокие талии, мешковатые силуэты, платья в сочетании с брюками. Все смотрится немного неловко, но классно! Не обошлось без красивых цветочных узоров и тонких фактур.