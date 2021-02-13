Коллекция Симон Роша для H&M появится в продаже в марте

Дизайнер Симон Роша представила модели из капсульной коллекции, созданной для шведского ретейлера. Результатом коллаборации с маркой H&M стали женские, мужские и детские вещи, а также румяна и бальзам для губ.

Говоря о коллекции, Симон Роша отметила, что во время работы вдохновлялась собственными архивами, поэтому капсула состоит из тюлевых платьев, украшенных кружевами, костюмов в клетку, тренчей с объемными рукавами, свитеров с высоким горлом. «Я начала десять лет назад, было интересно погрузиться в архивы. Мне казалось важным выбрать главные силуэты, которые раскрывают меня как дизайнера. Когда H&M пришли ко мне с этой идей, я сказала, что хочу сделать для всех, не только для женщин, но и для мужчин и детей. И я хочу, чтобы качество было на высоте», – поделилась дизайнер.

Известно, что коллекция появится в онлайн- и офлайн-магазинах 11 марта 2021 года.