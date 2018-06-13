Коллекция Sonia Rykiel. Cruise, 2019

Жюли де Либран представила лукбук круизной коллекции, которая может стать идеальным гардеробом для современных горожанок.

1 / 27 Sonia Rykiel. Cruise, 2019





















































Креативный директор Sonia Rykiel продолжает отмечать юбилей дома. На этот раз Жюли де Либран вооружилась ботанической темой и цветочными принтами, чтобы создать идеальный гардероб для жительниц города. Дизайнер придумала образы, полные классического шарма и легкой ностальгии по семидесятым годам прошлого века. При этом де Либран использует контрастные сочетания женственных силуэтов и традиционного мужского кроя, мягкости и грубости. Не обошлась коллекция без привычного для марки трикотажа, которые стал более ажурным и легким.