Вход
ADV
Интересно
Sonia Rykiel (65)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Sonia Rykiel. Cruise, 2019

  • 120
  • 0
  • 13 Июня 201815:44
Сюжеты: Sonia Rykiel, cruise 2019

Жюли де Либран представила лукбук круизной коллекции, которая может стать идеальным гардеробом для современных горожанок.

1 / 27
  • Sonia Rykiel. Cruise, 2019

Креативный директор Sonia Rykiel продолжает отмечать юбилей дома. На этот раз Жюли де Либран вооружилась ботанической темой и цветочными принтами, чтобы создать идеальный гардероб для жительниц города. Дизайнер придумала образы, полные классического шарма и легкой ностальгии по семидесятым годам прошлого века. При этом де Либран использует контрастные сочетания женственных силуэтов и традиционного мужского кроя, мягкости и грубости. Не обошлась коллекция без привычного для марки трикотажа, которые стал более ажурным  и легким.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru