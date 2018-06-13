Коллекция Sonia Rykiel. Cruise, 2019

Жюли де Либран представила лукбук круизной коллекции, которая может стать идеальным гардеробом для современных горожанок.
Креативный директор Sonia Rykiel продолжает отмечать юбилей дома. На этот раз Жюли де Либран вооружилась ботанической темой и цветочными принтами, чтобы создать идеальный гардероб для жительниц города. Дизайнер придумала образы, полные классического шарма и легкой ностальгии по семидесятым годам прошлого века. При этом де Либран использует контрастные сочетания женственных силуэтов и традиционного мужского кроя, мягкости и грубости. Не обошлась коллекция без привычного для марки трикотажа, которые стал более ажурным и легким.
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