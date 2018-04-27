Вход
ADV
Интересно
Sonia Rykiel (63)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Sonia Rykiel. Pre-Fall, 2018

  • 164
  • 0
  • 27 Апреля 201812:15
Сюжеты: Sonia Rykiel, Pre-fall 2018

Парижский дом моды представил лукбук универсальной и функциональной пре-коллекции.

1 / 30
  • Sonia Rykiel. Pre-Fall, 2018

Лукбук межсезонной коллекции дом Sonia Rykiel опубликовал еще во время подготовки к празднованию своего 50-летнего юбилея. Естественно, что креативный директор марки Жюли де Либран хотела показать традиционные коды парижского дома и фирменный женственный стиль самой Сони Рикель. О новой коллекции дизайнер рассказала, что, создавая ее, ориентировалась  на классические модели бренда, которые попыталась осовременить. Для этого де Либран использовала элементы мужского гардероба, но в мягких фактурах: шелке, атласе, крепе и тонкой коже.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru