Коллекция Sonia Rykiel. Pre-Fall, 2018

Парижский дом моды представил лукбук универсальной и функциональной пре-коллекции.

1 / 30 Sonia Rykiel. Pre-Fall, 2018



























































Лукбук межсезонной коллекции дом Sonia Rykiel опубликовал еще во время подготовки к празднованию своего 50-летнего юбилея. Естественно, что креативный директор марки Жюли де Либран хотела показать традиционные коды парижского дома и фирменный женственный стиль самой Сони Рикель. О новой коллекции дизайнер рассказала, что, создавая ее, ориентировалась на классические модели бренда, которые попыталась осовременить. Для этого де Либран использовала элементы мужского гардероба, но в мягких фактурах: шелке, атласе, крепе и тонкой коже.