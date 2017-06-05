Коллекция Stella McCartney. Pre-Fall, 2017

Презентация межсезонной коллекции Стеллы Маккартни проходила в формате вечеринки в легендарном гарлемском клубе Cotton.

1 / 40 Stella McCartney. Pre-Fall, 2017















































































После недавней шумной презентации новой коллекции британский дизайнер опубликовала полный лукбук. В межсезонье от Стеллы вошли наряды с легким налетом ретро. Как призналась сама Маккартни, она вдохновлялась музыкой и ностальгией по времени, когда сама зажигала в ночных клубах. Дизайнер традиционно использовала трикотаж в качестве основы коллекции, а также яркие краски. Из выразительных средств Стелла выбрала всевозможные жгуты, асимметрию, лоскутную технику и принты.