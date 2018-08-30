Коллекция сумок от Ирины Шейк и Стеллы Максвелл

Французская марка The Kooples пригласила супермоделей разработать несколько новых вариантов аксессуаров.

Кажется, парижский бренд The Kooples решил немного отойти от своей концепции и на этот раз представил сумки, адресованные не парам, а только девушкам. В качестве дизайнеров марка пригласила двух суперзвезд индустрии: Ирину Шейк и Стеллу Максвелл. Коллаборация дала прекрасные плоды, которые не могут не восхищать! К тому же каждая модель вышла сразу в трех размерах и нескольких вариантах расцветки.