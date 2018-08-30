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Артем Кузелев

Коллекция сумок от Ирины Шейк и Стеллы Максвелл

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  • 30 Августа 201816:53
Сюжеты: Сумки

Французская марка The Kooples пригласила супермоделей разработать несколько новых вариантов аксессуаров.

Кажется, парижский бренд The Kooples решил немного отойти от своей концепции и на этот раз представил сумки, адресованные не парам, а только девушкам. В качестве дизайнеров марка пригласила двух суперзвезд индустрии: Ирину Шейк и Стеллу Максвелл. Коллаборация дала прекрасные плоды, которые не могут не восхищать!  К тому же каждая модель вышла сразу в трех размерах и нескольких вариантах расцветки.

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