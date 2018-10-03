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Артем Кузелев

Коллекция свечей от Louis Vuitton

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  • 03 Октября 201809:59
Сюжеты: Louis Vuitton, Косметика и парфюмерия

Парижский дом моды представил пополнение своей парфюмерной линии.

Известный парфюмер Жак Кавалье разработал для французской марки четыре новых букета, которые легли в основу ароматов новых свечей. В обновление линейки вошли композиции L’Air du Jardin (розовые бутоны), Ile Blanche (свежий хлопок), Feuilles d'Or (лесная прогулка) и Dehors Il Neige (зимняя ночь). Все аромасвечи помещены в керамические емкости, имеющие изящные ручки из кожи и металлические подставки. Дизайном чаш занимался дизайнер Марк Ньюсон. Приобрести свечи можно будет с 5 ноября по цене 175 евро за штуку.

 

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