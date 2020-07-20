Коллекция Tamaris «Дух Африки»

Традиционные техники ткачества, сложная вышивка и геометрические мотивы – все это послужило вдохновением для моделей в этно-стиле. Мы собрали самые актуальные силуэты сезона: сабо, эспадрильи, босоножки на платформе и сандалии. Коллекция Tamaris уникальным образом сочетает в себе и интерпретирует традиционное африканское искусство, фольклор и моду.
Деревянные каблуки, веревочные подошвы, узловые элементы и рельефные ручные швы – многообразие отделки поразит любую покупательницу. Шнуры и веревочные ремешки создают сложный декор с металлическими украшениями или бахромой. Живописная красота Африки объясняет широкий диапазон природных тонов земли и насыщенных оттенков специй. Дерзкий красный сразу же привлекает к себе внимание, а союз черного и белого дает драматический контраст.
ДЕТАЛИ КОЛЛЕКЦИИ
Геометрические этноузоры
Традиционные техники ткачества
Каблуки из дерева или с отделкой из волокна
Выполненные вручную узлы и детали
Шнуровка из веревочных ремешков
Металлические украшения и бахрома
Фасоны обуви: сабо, босоножки на платформе,
эспадрильи, сандалии
Цвета: африканский красный, черный, белый
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