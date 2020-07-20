Коллекция Tamaris «Очарование природы» SS’20

Натуральные природные тона и непринужденный дизайн прекрасно подойдут для неспешного летнего отдыха. Широкие простые ремни мягко фиксируют ногу.
Еще одна «изюминка» дизайна – рельефные швы в контрастных цветах. Бежевый, верблюжий, мокко – обувь в такой цветовой гамме обязательна для любого летнего отдыха.
ДЕТАЛИ КОЛЛЕКЦИИ
- Подошва с отделкой из волокна
- Натуральные цвета
- Рельефные контрастные швы
- Фасоны обуви: мюли и сандалии
- Перекрестные ремни, ремешки на щиколотках, отсутствие задника
- Цвета: бежевый, верблюжий, мокко
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