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Ксения Андреева

Коллекция Tamaris «Очарование природы» SS’20

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  • 20 Июля 202013:08
Сюжеты: Tamaris, Весна-лето 2020

Натуральные природные тона и непринужденный дизайн прекрасно подойдут для неспешного летнего отдыха. Широкие простые ремни мягко фиксируют ногу.

Еще одна «изюминка» дизайна – рельефные швы в контрастных цветах. Бежевый, верблюжий, мокко – обувь в такой цветовой гамме обязательна для любого летнего отдыха.

ДЕТАЛИ КОЛЛЕКЦИИ

  • Подошва с отделкой из волокна
  • Натуральные цвета  
  • Рельефные контрастные швы
  • Фасоны обуви: мюли и сандалии
  • Перекрестные ремни, ремешки на щиколотках, отсутствие задника
  • Цвета: бежевый, верблюжий, мокко
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