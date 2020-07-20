Коллекция Tamaris «Очарование природы» SS’20

Натуральные природные тона и непринужденный дизайн прекрасно подойдут для неспешного летнего отдыха. Широкие простые ремни мягко фиксируют ногу.

Еще одна «изюминка» дизайна – рельефные швы в контрастных цветах. Бежевый, верблюжий, мокко – обувь в такой цветовой гамме обязательна для любого летнего отдыха.

ДЕТАЛИ КОЛЛЕКЦИИ