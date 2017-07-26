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Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova) (38)
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Артем Кузелев

Коллекция Татьяны Парфеновой в проекте «Ассоциации»

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  • 26 Июля 201723:22
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova)

Петербургский дизайнер представила в Царском Селе капсулу Obscurum per obscurus.

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  • Татьяна Парфенова для проекта «Ассоциации-2017»

Уже в девятый раз музей-заповедник «Царское Село» предложил ведущим петербургским дизайнерам создать коллекции, посвященные летней резиденции русских императоров. «Готика: новые смыслы» – так звучала главная тема «Ассоциаций-2017».

Модный дом «Татьяна Парфенова» представил в этом году в довольно оригинальном формате капсульную коллекцию Obscurum per obscurus. По территории Фрейлинского Садика были хаотично расположены декорации: гигантские кости, череп, позвоночник и кисти рук. Под философские изречения, звучащие на латыни, модели прогуливались и делали селфи на смартфоны. 

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