Коллекция Татьяны Парфеновой в проекте «Ассоциации»

Петербургский дизайнер представила в Царском Селе капсулу Obscurum per obscurus.

1 / 8 Татьяна Парфенова для проекта «Ассоциации-2017»















Уже в девятый раз музей-заповедник «Царское Село» предложил ведущим петербургским дизайнерам создать коллекции, посвященные летней резиденции русских императоров. «Готика: новые смыслы» – так звучала главная тема «Ассоциаций-2017».

Модный дом «Татьяна Парфенова» представил в этом году в довольно оригинальном формате капсульную коллекцию Obscurum per obscurus. По территории Фрейлинского Садика были хаотично расположены декорации: гигантские кости, череп, позвоночник и кисти рук. Под философские изречения, звучащие на латыни, модели прогуливались и делали селфи на смартфоны.