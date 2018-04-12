Коллекция Tegin. Весна-лето, 2018

10 апреля Tegin Fashion House представил весенне-летнюю коллекцию в формате инсталляции в студии и шоуруме на Винзаводе.

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Презентация новой коллекции Tegin прошла в формате инсталляции. Весенне-летние образы вдохновлены творчеством легендарного модельера начала XX века Надежды Ламановой. Расклешенные макси-платья из льна и шелка, монохромные брючные костюмы и строгие летние пальто были собраны в студии Светланы Тегин в инсталляцию, с которой гости могли вступать во взаимодействие. Стильные коллажи Вероники Георгиевой дополняли атмосферу, а в скором времени их можно будет увидеть на официальном сайте и на страничках Tegin в соцсетях.

Кроме того, Tegin Fashion House сообщил, что возвращается к показам коллекций будущего сезона в традиционном режиме – за полгода до старта продаж. Шоу сезона осень-зима 2018/19 можно будет увидеть 16 мая года на ЦСИ «Винзавод» в Цехе красного.