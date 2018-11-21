Коллекция Tegin. Весна-лето, 2019

19 ноября в зале Цех Белого московского Центра современного искусства Винзавод прошел показ новой коллекции Светланы Тегин.

Работая над весенне-летней коллекцией, Светлана Тегин придумала новые силуэты и решения, которые показала через призму нового романтизма. Образы и линии вдохновлены иллюстрациями Билибина к сказкам Пушкина, а также русским модерном. Дизайнер вновь демонстрирует цельную по духу коллекцию, в которой блузы с пышными рукавами и рукавами в пол в старорусском стиле, пальто из трикотажа крупной вязки, платья с оборкой геометрической формы сочетаются с безусловными хитами вроде расклешенных брюк с высокой талией, юбками-гофре из жатого шифона.

Главными оттенками коллекции стали серо-голубой, синий, черный, цвет топленого молока, нежно-розовый и белоснежный. В качестве основных материалов были выбраны хлопок, лен, вискоза, рами, эластичный хлопок с вискозой и лен с водоотталкивающей поверхностью.