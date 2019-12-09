Коллекция Thom Browne Pre-Fall 2020

Том Браун готовит нас к своему объединенному парижскому шоу в марте, постепенно стирая грань между женской и мужской одеждой.

Том Браун полон проектов: художественная выставка в рамках Art Basel Miami, открытие новой штаб-квартиры на Манхэттене и первое объединенное шоу, которое состоится в Париже в марте следующего года. Все это понемногу вписалось в межсезонную коллекцию дизайнера, которая служит мостом к предстоящему показу, в котором Браун объединит мужскую и женскую коллекции. Лукбук коллекции Pre-Fall 2020 как раз демонстрирует, как модельер постепенно стирает гендерные границы, хотя эти образы и не назовешь андрогинными.

Сам Браун говорит, что создал ряд элементов, которые одинаково хорошо подходят как женщинам, так и мужчинам. Речь прежде всего о куртках и пальто, с преувеличенными плечами, украшенные накладными карманами, в сочетании с негабаритными брюками с высокой талией. Однако это далеко не единственная тема коллекции. Дизайнер исследует классическую моду США 1920-х годов, отсюда хоть и неявные, но все-таки существенные отсылки к атмосфере романа «Великий Гэтсби», которые мы можем отметить в моделях юбок с заниженной талией из твида ручной работы и шерстяных свитерах с мотивами аргайла. Ну и, конечно же, в коллекции есть любимые Брауном анималистичные аппликации! На этот раз слоны, львы, зебры и жирафы.