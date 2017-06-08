6 мая в гастропабе MOS на Трубецкой. была представлена коллекция TOM TAILOR – Осень/Зима 2017

Модный бренд из Гамбурга TOM TAILOR представляет коллекцию Осень/Зима 2017, в которой нашли отражение самые впечатляющие модные тренды сезона. Линия TOM TAILOR WOMEN обыгрывает веяния утилитаризма, монохромные образы, пышную романтику и повсеместный тренд на одежду для спорта и отдыха — «athleisure». В цветовой палитре фокус сделан на оттенки зеленого — от оливкового до насыщенного елового. В то же время серые, синие и натуральные тона, такие, как песочный и ореховый, снова выходят на первый план.

Линия TOM TAILOR MEN делает ставку на одежду для спорта и отдыха и аутентичный, непринужденный образ, характерный для бренда TOM TAILOR. Натуральные элементы и необычные детали играют на контрастах, делая образы интересными. Цветовая палитра включает как мягкие серые тона, так и оригинальные оттенки бордового и верблюжьей шерсти.

TOM TAILOR WOMEN

Линия TOM TAILOR WOMEN задает на сезон спортивный, и в то же время классический настрой. Материалы и цвета коллекции делают ее одновременно уникальной и комфортной для носки. Образы TOM TAILOR WOMEN отражают многогранный характер бренда и открывают простор для создания многочисленных комбинаций. В первом образе коллекции сочетаются женственность и спортивный стиль. Цветной свитер в полоску комбинируется с блейзером свободного кроя, а темно-синие джинсы прекрасно гармонируют с популярными кроссовками золотистого цвета на липучках, завершая оригинальный образ. Второй комплект впечатляет своей нарочитой непринужденностью: темно-синие спортивные брюки с белой полоской дополняет свободный красный свитер с аппликацией.

В приближающемся сезоне линия TOM TAILOR WOMEN также делает ставку на нестандартное использование принтов: удобная юбка с узором «гусиная лапка» сочетается с белой блузой и темно- синими кедами, что делает образ спортивным. Темно-синяя толстовка с капюшоном и шелковыми завязками также добавляет стилю непринужденности. Топы с рельефными рисунками в виде полосок разной толщины особенно актуальны в этом сезоне. В комбинации с серыми байкерскими брюками и светло-коричневым рюкзаком такой топ становится настоящим хитом коллекции. Темно-серому платью-свитеру еще больше привлекательности добавляют цветовые акценты на горловине, манжетах и карманах. Оно чрезвычайно универсально, и легко сочетается с другими изделиями. Абсолютный must-have сезона — пиджак в клетку свободного кроя, обеспечивающий идеальное сочетание мужественности и женственности. В комплекте с футболкой в полоску с длинным рукавом, шарфом с леопардовым принтом и узкими джинсами с необработанными краями он обеспечит ощущение уюта в холодное время года. Яркие и пышные, но в то же время непринужденные и удобные, юбки и платья с цветочными орнаментами создают романтичное настроение. Их идеально дополняют свитера с декоративными бантами на рукавах и уютные шерстяные пальто. Популярная модель двубортного полупальто-бушлата в темно-синем или серо-бежевом цвете в сочетании с длинной блузой или светло-серым пуловером с высокой горловиной также становится эффектным акцентом коллекции.

Еще один привлекательный элемент линии TOM TAILOR WOMEN — оригинальный мотив с птицами. Он прекрасно подходит для легкой блузы и придает осенним моделям ощущение легкости и беззаботности. Коричневая парка дополняется капюшоном с отделкой из искусственного меха, а деним с эффектом выцветания завершает образ. В последнем образе коллекции бархатные ткани и приглушенные оттенки бордового в комбинации с юбками и брюками из эко-кожи задают праздничное настроение.

TOM TAILOR MEN

Линия TOM TAILOR MEN идеально подходит для зимы и прекрасно подготовлена к холодной погоде. Замысловатые узоры на трикотаже, последние тенденции в обработке денима и насыщенные цвета не оставляют места для хандры в осеннем сезоне. Нейтральные оттенки темно-синего, антрацитового, серого и индиго формируют базовую палитру. Яркий трикотаж в приглушенном красном и темно-синем цвете дополняется бледно-голубым денимом, ставя в центр внимания коллекции Осень/Зима 2017 непринужденный стиль. Темно-коричневая утепленная парка не только идеальна на каждый день, но и отлично защищает от холода. Мягкие фланелевые рубашки задают осеннее настроение и дополняются свитерами с орнаментом в виде кленового листа и суровыми зимними ботинками. Стильные куртки-бомберы в глубоком бордовом цвете с воротником из искусственного меха особенно привлекательны и идеально комбинируются с футболками с камуфляжным принтом и черными байкерскими джинсами. Модный камуфляжный принт на коротких куртках также является акцентом сезона, а в комплекте со спортивными брюками, футболками с орнаментом и полосатыми лонгсливами выглядит особенно актуально.

Что касается образов для особых случаев, TOM TAILOR MEN также всегда предлагает нескучные варианты. Текстурные блейзеры и элегантные брюки-чинос формируют основу комплекта и легко сочетаются с футболками с длинным рукавом для непринужденного образа или сдержанной рубашкой для более формального события.