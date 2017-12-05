Коллекция Tomas Maier. Pre-Fall, 2018

Работая над межсезонной коллекцией собственной линии, креативный директор Bottega Veneta сосредоточился на практичности и реальных потребностях своих клиенток.

1 / 24 Tomas Maier. Pre-Fall, 2018















































Томаса Майера мы знаем как дизайнера с практичным складом ума, но и как художника, неравнодушного в авангардизму. Майер хорошо знает, чего хотят его клиентки, поэтому из сезона в сезон выпускает вполне успешные в коммерческом плане коллекции. Размышляя о будущей осени, дизайнер решил придерживаться своей верной манеры и не изобретать очередной велосипед.

В лукбуке межсезонной коллекции можно заметить, что Майер постарался поработать над всем гардеробом: от купальников и домашней одежды до пальто и повседневных образов. В качестве основного материала модельер выбрал хлопок, который красил ламе, шнуровками, клеткой и ремнями. Майер использовал деним, без которого современной девушке просто не обойтись, и удобный во всех смыслах трикотаж. В целом, коллекция напоминает о девушках из частных школ, но отлично подойдет для городской среды.