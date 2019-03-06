Коллекция украшений от Алены Долецкой

Ювелирная марка Avgvst и Алена Долецкая продолжили сотрудничество второй коллекцией украшений.

Алена Долецкая и ювелирный бренд Avgvst сотрудничают уже во второй раз. Коллаборация выпустила капсульную коллекцию, которая была названа Alma – в честь Альмы Пиль, единственной женщины, работавшей ювелиром у Карла Фаберже. Капсулу составили элегантные и минималистичные украшения из серебра, белого золота и горного хрусталя. Приобрести их можно уже сейчас в фирменных магазинах и на сайте ювелирной марки.