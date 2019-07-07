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Артем Кузелев

Коллекция Ulyana Sergeenko Couture. Осень, 2019

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  • 07 Июля 201914:52
Сюжеты: Ульяна Сергеенко (Ulyana Sergeenko), Осень-зима 2019-20

На этот раз Ульяна Сергеенко пригласила гостей кутюрного показа на экскурсию на самаркандские базары.

Работая над осенне-зимней коллекцией haute couture, Ульяна Сергеенко вдохновлялась не культурой и историей России, как обычно. Дизайнер находилась под впечатлением от Узбекистана с его яркими красками, пряными ароматами и шумными базарами. В новой коллекции при пристальном взгляде на образы читается исламская архитектура Самарканда, ассоциации с древним Шелковом путем и пестрота восточного города. Струящиеся платья из органзы, объемные шаровары, декоративная разноцветная бахрома и кисточки, блестки – Сергеенко отлично изучила материал. Накидки из шелка с ручной росписью дополняют образы, а геометрические узоры напоминают о знаменитых коврах. При этом коллекция не смотрится как культурная апроприация, дизайнер не просто заимствует, а вдохновляется и дополняет модели элементами европейской моды – декадентские лифы, преувеличенные плечи и узкая талия.

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