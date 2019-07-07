Коллекция Ulyana Sergeenko Couture. Осень, 2019

На этот раз Ульяна Сергеенко пригласила гостей кутюрного показа на экскурсию на самаркандские базары.

Работая над осенне-зимней коллекцией haute couture, Ульяна Сергеенко вдохновлялась не культурой и историей России, как обычно. Дизайнер находилась под впечатлением от Узбекистана с его яркими красками, пряными ароматами и шумными базарами. В новой коллекции при пристальном взгляде на образы читается исламская архитектура Самарканда, ассоциации с древним Шелковом путем и пестрота восточного города. Струящиеся платья из органзы, объемные шаровары, декоративная разноцветная бахрома и кисточки, блестки – Сергеенко отлично изучила материал. Накидки из шелка с ручной росписью дополняют образы, а геометрические узоры напоминают о знаменитых коврах. При этом коллекция не смотрится как культурная апроприация, дизайнер не просто заимствует, а вдохновляется и дополняет модели элементами европейской моды – декадентские лифы, преувеличенные плечи и узкая талия.