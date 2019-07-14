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Артем Кузелев

Коллекция Valentino Couture. Осень, 2019

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  • 14 Июля 201910:29
Сюжеты: Valentino, Осень-зима 2019-20

Очередное кутюрное шоу Пьерпаоло Пиччоли собрало множество звездных гостей от Селин Дион и Наоми Кэмпбелл до Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти.

Новая кутюрная коллекция Valentino вдохновлена культурой Китая. Из искусства Поднебесной Пьерпаоло Пиччоли заимствовал яркие краски, цветочные узоры, богатую вышивку, многослойную бахрому и кисточки. Однако представленные образы – это не экскурсия по древним китайским дворцам, дизайнер играет с заимствованными мотивами, добавляет им иронии и бравады. Смелые контрастные сочетания придают коллекции жизни и динамики, помогая даже ретро-силуэтам стать вновь актуальными и модными. Неудивительно, что окончилось дефиле аплодисментами маэстро!

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