Коллекция Valentino Couture. Осень, 2019

Очередное кутюрное шоу Пьерпаоло Пиччоли собрало множество звездных гостей от Селин Дион и Наоми Кэмпбелл до Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти.

Новая кутюрная коллекция Valentino вдохновлена культурой Китая. Из искусства Поднебесной Пьерпаоло Пиччоли заимствовал яркие краски, цветочные узоры, богатую вышивку, многослойную бахрому и кисточки. Однако представленные образы – это не экскурсия по древним китайским дворцам, дизайнер играет с заимствованными мотивами, добавляет им иронии и бравады. Смелые контрастные сочетания придают коллекции жизни и динамики, помогая даже ретро-силуэтам стать вновь актуальными и модными. Неудивительно, что окончилось дефиле аплодисментами маэстро!