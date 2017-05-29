Коллекция Valentino. Cruise, 2018

В новой круизной коллекции Пьерпаоло Пиччиоли объединяет роскошь, уличную моду и спортивный стиль.

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Расставшись с Марией Грацией Кьюри, итальянский дом моды постепенно выходит на новый путь развития. Индивидуальный стиль Пьерпаоло Пиччиоли оказался не таким романтичным, зато привнес в коллекции марки функциональности и прагматизма. Вся одежда по-прежнему выполнена с потрясающим мастерством, однако выглядит более реалистично.

В круизной коллекции Valentino очевиден акцент на современный урбанистичный стиль, с его динамикой, энергичностью и комфортом. Однако Пиччиоли ни в коем случае не собирается отказываться от фирменных составляющих: шике, гламуре и интеллектуальности. Коллекции дома всегда были настоящими книгами, которые можно читать и осмыслять долгое время. На этот раз даже поворот в сторону повседневности не нарушил традиции. Не смотря на всю прагматичность образов, они полны лирики и женственности.

Как обычно, отдельного внимания заслуживает декор образов. Пьерпаоло привычно выбирает богатые вышивки, вязаные элементы, кружева и роскошные живописные принты. Однако все это дизайнер мастерски дополняет изрядной долей спорта и стритстайла. Креативный директор марки предлагает современной женщине каждый день выглядеть не просто классно и стильно, но одеваться с шиком. В итоге получилась одна из самых красивых и захватывающих круизных коллекций будущего года.