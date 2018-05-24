Коллекция Valentino. Cruise, 2019

Новая круизная коллекция Пьерпаоло Пиччоли вдохновлена римской уличной модой и повседневным шиком.

1 / 15 Valentino. Cruise, 2019





























Как признался сам Пиччоли, он вдохновлялся образами для отдыха, которые использовала Джеки О, а также современной уличной модой Рима. Из этих очень разных составляющих дизайнер создал впечатляющую круизную коллекцию, в которой нашлось место и традиционной романтике Valentino, и повседневному шику, и актуальным тенденциям, и функциональности. Все это Пьерпаоло приправил небольшой щепоткой пикантного ретро.

При этом в новой коллекции очень важна коммерческая составляющая. Дизайнер старается быть экзотичным для американской публики, так как в данный момент бренд активно развивается в США. Поэтому и презентация коллекция проходила в нью-йоркском особняке. Однако Пиччоли стареется избегать клише и говорит о том, что хочет ближе познакомить местных модниц с культурой и эстетикой Рима: «Рим – это слои и слои. Я хотел показать жизнь улицы, но очень лично. Рим – это не только красивая открытка, это гармония многих слоев: барокко, язычество, ангелы, промышленность, церкви… Когда вы думаете об уличной моде, вы представляете Нью-Йорк. Но у Рима тоже есть современная уличная жизнь». Результат – в новой коллекции.