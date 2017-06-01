Коллекция Valentino. Pre-Fall, 2017

Оставшись один во главе дома Valentino, Пьерпаоло Пиччоли представил красивую коллекцию, в которой оказалось больше прагматики, чем романтики.

1 / 54 Valentino. Pre-Fall, 2017











































































































Вероятно, локация, в которой была представлена межсезонная коллекция этого года, выбрана неслучайно. Экспансия Valentino в Америке продолжается, поэтому роскошный отель Beekman в Нью-Йорке стал идеальным местом для дефиле. Впрочем, и сама коллекция обладает характером по-американски прагматичным. Здесь ставка сделана на функциональность, хотя Пиччоли все же не до конца отказывается от фирменного стиля итальянского дома.

Представляя новую коллекцию, креативный директор дома сообщил, что посвящает ее Америке: «Для меня Америка по-прежнему является страной надежды, равных возможностей и местом, где мечты могут сбыться». Такое романтическое отношение, конечно же, смягчило некую скованность шоу и практичность образов. Эклектичный подход к межсезонью позволил Пьерпаоло разработать отличные образчики повседневной одежде. Впрочем, роскошь и гламур здесь тоже присутствуют в отделке и декоре.