Коллекция Valentino Pre-Fall 2020

Пьерпаоло Пиччоли специально сконцентрировал новую коллекцию вокруг концепции современности. По мнению дизайнера, именно так сегодня одеваются женщины.

Сразу после отдельной кутюрной коллекции, которую Пьерпаоло показал в Пекине, у итальянского дома вышла полноценная коллекция для будущего межсезонья. Сам дизайнер на презентации не появился, однако разъяснения к образам все-таки дал. Подход Пиччоли к дизайну остается неизменным: модельер в очередной раз транслирует ценности haute couture в современный и реалистичный контекст. По мнению дизайнера, эти модели могут составить повседневный гардероб современной женщины. Главное – разрушать историзм и смешивать высокое и не очень.