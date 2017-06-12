Коллекция Versace. Cruise, 2018

Вдохновившись атмосферой разных районов Лос-Анджелеса, Донателла Версаче создала очень живую и гламурную круизную коллекцию.

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Недавнее путешествие в Лос-Анджелес стимулировало креатвиность Донателлы Версаче. Дизайнер за довольно короткое время создала круизную коллекцию будущего года, которая отличается не только оригинальным и современным стилем, но и высоким качеством. Сама Версаче говорит, что много гуляла по Городу Ангелов и черпала вдохновение в разных его районах. Видимо, поэтому в целом коллекция смотрится так эклектично.

Здесь есть и рок-н-ролльные традиции Мелроуз-авеню, и отсылки к местному стритстайлу и серферской культуре, и, конечно, настроение винтажных магазинов. Весь этот крепкий и яркий микс Донателла дополняет традициями итальянского гламура и собственным фирменным почерком. В итоге мы можем видеть одну из самых красивых и стильных коллекций будущего круизного сезона.