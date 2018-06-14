Коллекция Versace. Cruise, 2019

Донателла Версаче разработала универсальный, но смелый гардероб для современных независимых женщин.

Работая над круизной коллекцией будущего года, Донателла Версаче обратилась к архивам дома и возродила его легендарный логотип. По мнению креативного директора, образ Медузы символизирует сильную, независимую и красивую женщину, образ которой стала главным источником вдохновения в коллекции. Версаче обращается и к смелым силуэтам, которые придумал ее брат. Отсюда увеличенные объема плеч и узкие талии, усиленные широкими поясами и металлическими пряжками. Блейзеры в мужском стиле заправлены в юбки-карандаш с высокими талиями, а футболки и грубый верх – с гофрированными брюками. Донателла предлагает женщинам одеться в своего рода доспехи – скульптурные пиджаки, но с гиперженственными платьями под ними. Получилась одна из самых эффектных коллекций сезона.