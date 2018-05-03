Коллекция Versace. Pre-Fall, 2018

В межсезонной коллекции Донателла Версаче отражает свое глубокое чувство принадлежности фирменному стилю своего дома.

1 / 38 Versace. Pre-Fall, 2018











































































После впечатляющего и очень эмоционального осеннего шоу, посвященного ее брату, Донателла Версаче представила лукбук, в котором продолжает тему ностальгии, но и устремляется в будущее. Дизайнеру удалось гармонично и эффектно объединить традиции Versace с футуризмом и создать вполне функциональные образы. Донателла использует богатую комбинацию элементов, отсюда буйность и энергичность образов.

Архивные образцы дизайнер обновляет современными мотивами, добавляет ярких красок и графических штрихов. В качестве главных материалов выбраны шелк и бархат, а роскошные скульптурные детали сочетаются с почти бельевыми элементами. Донателла возвращается к сексуальности моделей, через которую транслирует свое понимание женственности и женской силы. Получилось очень эффектно!