Коллекция Versus. Cruise, 2019

Лукбук круизной коллекции молодежной линии Versace буквально переполнен энергией спорта и динамикой современной уличного стиля.

Донателла Версаче окончательно посвятила свою молодежную линейку спортивной теме. Если в коллекциях основной и кутюрной линий дизайнер позволяет себе использовать лишь некоторые элементы стиля, то у Versus спорт – отправная точка и главная идеология. Думая о сегодняшних реалиях, Версаче признает, что успешными становятся те, кто красив, здоров и активен. Даже если клиенты линейки не отличаются этими характеристиками, Донателла замаскирует все свободными формами, яркими красками и камуфляжем современной городской моды.