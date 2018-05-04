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Артем Кузелев

Коллекция Versus. Pre-Fall, 2018

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  • 04 Мая 201813:03
Сюжеты: Versace, Pre-fall 2018

Для предстоящего межсезонья Донателла Версаче выбрала свободный, дикий и порой рискованный стиль.

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  • Versus. Pre-Fall, 2018

В лукбуке новой коллекцииVersus представлены образы, вдохновленные уличной модой и спортивным стилем. Донателла Версаче мастерски добавляет им сексуальности и рискованности, отчего коллекция выглядит еще более молодой и свободной. Здесь нашлось место динамике и той особенной энергетике, которая всегда отличала любые коллекции и Versus, и Versace. Порой образы смотрятся даже несколько непочтительно, хотя и очень привлекательно. При этом Донателла работает с довольно простыми силуэтами, которые дополняет выразительными деталями, выполненными вручную.

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