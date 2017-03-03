Коллекция весна-лето 2017 3POMMES в kid rocks

В новом сезоне коллекция 3pommes полна ярких акцентов и оптимизма. Каждый ребенок теперь сможет найти себе одежду в зависимости от настроения – дизайнеры не поскупились на вариации, предлагая на выбор пастельные и неоновые оттенки, разбавляющие приглушенную гамму коллекции.

Дети этой весной смогут надеть наряды персикового, белого, а также модных в этом сезоне желтого, насыщенных зеленого и оранжевого цветов.

Конечно же, трудно себе представить на детском подиуме отсутствие нарядов розовых тонов. Даже взрослые барышни покупают в этом сезоне хотя бы одну розовую вещь в свой гардероб. Модницы kid rocks тоже смогут подобрать одежду от нежно-розовых до неоновых оттенков.

Дизайнеры детской одежды учитывают тенденции во взрослой моде. 3pommes также не отстает. В этом сезоне полосы возвращаются вновь на сцену и становятся элементом одежды, необходимой в гардеробе каждого уважающего себя маленького матроса или пирата.

Дизайнеры бренда 3pommes проявили удивительную изобретательность, скомбинировав принты так, что полоски практически не повторяются, каждая вещь индивидуальна. Для девочек морские полоски в одежде разбавляются солнечным желтым, золотым и розовым цветом. А морскую одежду мальчиков дополняют различные принты и сочетание разных оттенков синего.

Сеть магазинов kid rocks предлагает коллекцию для детей от 0 до 12 лет, способствующую самовыражению детей. Весна в магазинах kid rocks дает возможность разнообразить детский гардероб вещами всех стилей и на любой возраст. Ваши дети будут готовы к любым приключениям, осталось только вырваться туда, где жарко греет солнце!

Общая информация о компании:

Группа компаний Inventive Retail Group — это уникальный для российского рынка проект‚ объединяющий сети специализированных магазинов ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, Sony, LEGO и Nike. Входит в группу компаний Ланит. Группа состоит из 87 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller в России‚ 19 магазинов Humac в Дании; 84 фирменных магазина Samsung; 84 сертифицированных магазинов LEGO, 17 салонов Sony Centre, 22 фирменных магазина Nike, 6 магазинов kid rocks, 5 магазинов UNOde50, 15 магазинов StreetBeat и 2 магазина Rookie.