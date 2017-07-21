Коллекция Victoria Beckham. Cruise, 2018

К будущему курортному сезону Виктория Бекхэм подготовила полноценную коллекцию изысканной одежды для повседневной жизни.

1 / 17 Victoria Beckham. Cruise, 2018

































С тех пор как Виктория Бекхэм основала свой бренд, ее коллекции всегда были продолжением ее собственного идеального гардероба. Дизайнер отмечает, что особенно любит предварительные коллекции, потому что «это действительно то, что я хочу и буду носить». Представляя круизную коллекцию, выдержанную в фирменном минималистичном стиле, Бекхэм подчеркнула, что здесь она сосредоточилась на реалистичной одежде. Новые образы, действительно, выглядят очень функционально и идеально подходят для повседневной жизни. При этом модели не лишены изысканности и элегантности, выглядят женственно и современно. Функциональность касается и выбора материалов: Виктория использовала шерсть, кожу, кашемир и креп.