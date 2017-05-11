Коллекция Vionnet. Pre-Fall, 2017

Межсезонная коллекция Гоги Ашкенази стала едва ли не самой реалистичной за всю новую историю парижского дома моды.

1 / 30 Vionnet. Pre-Fall, 2017



























































Новый лукбук Voinnet показывает реалистичную и очень функциональную коллекцию. При этом межсезонные образы получились изысканными и элегантными, с легким налетом ретро и поп-гламура. Гога Ашкенази создала довольно интимную и камерную коллекцию, которая лишь выиграла от своей краткости. Образы смотрятся очень сплочено и концептуально, а модели гармонично и логично продолжают друг друга.

Не остались без внимания и фирменные элементы, которые придумала и развивала в своем творчестве мадам Мадлен Вионнет. Однако Гога смешивает их с новым и современным гардеробом. Вечернее платье с лентами, обернутыми вокруг талии, и драпировки здесь вполне гармонично соседствуют с 3D-эффектами, а бархатные мантии не выглядят как пережитки прошлого. Гога также ввела в коллекцию деним, который впервые появился у Vionnet лишь в сентябре прошлого года. Смотрится все очень достойно и привлекательно.