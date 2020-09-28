Коллекция Vivienne Westwood. Весна-лето, 2021

Вивьен Вествуд вновь использует моду как канал для трансляции волнующих ее тем.

Съемка весенне-летней коллекции Vivienne Westwood напоминает фоторепортаж с уличных протестов. Сама Вивьен так рассказывает о новой концепций марки: «Наши коллекции – унисекс, наша мода всегда основана на традиционном английском пошиве одежды. Покупайте меньше, наряжайтесь, обменивайтесь вещами... Смешивайте сезоны. Наша цель – показывать только одну коллекцию в год». Наряды, украшенные яркими принтами, дизайнер комментирует так: «Это всегда уличный театр. Мы играем с размерами деталей, воротниками, отворотами, карманами, пуговицами, галстуками, аксессуарами; размером графики – это могут быть гигантские полоски, огромные пятна или, наоборот, крошечные пятна, похожие на пыльцу».