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Артем Кузелев

Коллекция Vivienne Westwood. Весна-лето, 2021

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  • 28 Сентября 202019:47
Сюжеты: Vivienne Westwood, Весна-лето 2021

Вивьен Вествуд вновь использует моду как канал для трансляции волнующих ее тем.

Съемка весенне-летней коллекции Vivienne Westwood напоминает фоторепортаж с уличных протестов. Сама Вивьен так рассказывает о новой концепций марки: «Наши коллекции – унисекс, наша мода всегда основана на традиционном английском пошиве одежды. Покупайте меньше, наряжайтесь, обменивайтесь вещами... Смешивайте сезоны. Наша цель – показывать только одну коллекцию в год». Наряды, украшенные яркими принтами, дизайнер комментирует так: «Это всегда уличный театр. Мы играем с размерами деталей, воротниками, отворотами, карманами, пуговицами, галстуками, аксессуарами; размером графики – это могут быть гигантские полоски, огромные пятна или, наоборот, крошечные пятна, похожие на пыльцу».

 
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