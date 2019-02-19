Коллекция выпускных платьев дизайнера Ольги Гренюк

Одно из самых трепетно ожидаемых событий в жизни каждой девушки – это ее выпускной бал. В наше индустриальное время его можно прировнять к первому выходу в свет. Каждая из нас может с лёгкостью вспомнить свой выпускной бал и наряд, в котором была – причем в мельчайших подробностях. Такие моменты не забываются!

"Суть моей новой коллекции в том, что она позволяет выбрать «свое» платье девушкам с совершенно разными понятиями о прекрасном. В ней есть и нежнейшие пудровые оттенки, и яркие контрастные сочетания, и нежный монохром".

"Вдохновение я черпала в индивидуальности каждой из нас! Поэтому каждая выпускница сможет выбрать, что ей по душе. Классическое черное платье или романтичный цветочный образ – решать вам! Но я адресую эту коллекцию не только выпускницам, но и всем тем, кого ждет какое-либо замечательное и торжественное событие. Эти платья останутся с вами навсегда, создавая атмосферу праздника даже в самый обычный день".

Идеальный вариант, который гарантирует эксклюзивность и актуальность вашему наряду, а также его профессиональный пошив – выпускное платье от дизайнера Ольги Гренюк. В этом случае можно быть абсолютно уверенной, что новое платье станет сенсацией для всех участников и гостей мероприятия.

Адрес:

г.Москва Севастопольский просп., 11Е

(ТЦ КапитолийСевастопольский) 2 этаж

@olgagrinyuk_shop